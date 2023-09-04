شركة إماراتية تستحوذ على 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان المصرية.. هل ترتفع أسعار السجائر؟

قال مجلس الوزراء المصري إن شركة “غلوبال” للاستثمار القابضة الإماراتية وقّعت اتفاقًا، اليوم الأحد، للاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).

وأضاف المجلس في بيان أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 625 مليون دولار تأتي “تأكيدًا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات”.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة في مصر التي تملك 50.95% من أسهم الشركة الشرقية قد قالت في إفصاح للبورصة إنها تلقت عروضًا من مستثمرين أجانب لشراء ما يصل إلى نصف أسهمها.

وسيخفض البيع من حصة شركة الصناعات الكيماوية إلى 20.95% مما يعطي قوة دافعة لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.

ويقضي الاتفاق بأن يوفر الممول الخارجي 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للتصنيع، لكن البيان لم يوضح إذا كان هذا مبلغًا إضافيًا أم من ضمن 625 مليونًا قيمة الصفقة.

وشهد توقيع الاتفاق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الاقتصاد محمد معيط ووزير قطاع الأعمال محمود عصمت.

وطرحت الحكومة المصرية 4.5% من أسهم “إيسترن كومباني” في البورصة عام 2019 لتبقى حصة الأغلبية في يد الشركة القابضة.

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي بالحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، والسماح لشركات القطاع الخاص بدور أكبر عندما وقّع الجانبان اتفاقًا على حزمة تمويل حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان تباطؤ مصر في بيع الأصول من أسباب عدم قيام صندوق النقد الدولي بأول مراجعة للتسهيل التمويلي الممتد الذي كان مقررًا بشكل مبدئي في مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أُعلن عن بيع عدد من الأصول لمستثمرين من حيث المبدأ، لكن القليل منها وجد طريقه للتنفيذ.

وتحتاج مصر بشدة إلى العملة الأجنبية، وتواجه الحكومة جدول سداد ديون يزداد صعوبة بعد أن أدت فورة الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية إلى مضاعفة ديونها الخارجية 4 أمثال.

وارتفع سهم “إيسترن كومباني” بنحو 11.7% إلى 20.40 جنيه منذ الإعلان عن العروض الأجنبية في 22 أغسطس/آب الماضي.

في السياق، كشف منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشريك الإماراتي الجديد للشركة الشرقية للدخان سيسهم في حل الأزمة الحالية للسجائر من خلال ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام، ومن ثم حل الأزمة الحالية.

ولفت عبد الغني في تصريحات نقلها موقع “القاهرة 24” إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السجائر الحالية سيتم حلها خلال أسبوع بعد استحواذ شركة “غلوبال” للاستثمار القابضة المحدودة الإمارتية على نسبة 30% من الأسهم.

وأكد أن هذه الخطوة لن تسهم في زيادة أسعار السجائر بعد استحواذ الشركة الإماراتية على 30% من الشركة الشرقية.