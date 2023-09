مجلس مدينة برمنغهام في بريطانيا يعلن إفلاسه.. ما القصة؟

أعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا، إفلاسه بسبب العجز في الموازنة.

وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988، والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.

ويعد المجلس ثاني أكبر سلطة محلية في أوروبا، ويضم 101 عضوا. ويسيطر حزب العمال المعارض على المجلس بأغلبية كبيرة من 65 عضوا مقابل 22 عضوا من حزب المحافظين.

وقال المجلس إن موارده غير كافية لدفع المبالغ المالية المتعلقة بتسوية شكاوى تتعلق بالمساواة في الأجور وتتراوح بين 650 مليون و760 مليون جنيه إسترليني، ما بين 817 مليون و955 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام عن قادة المجلس أنه، كغيره من المجالس المحلية في البلاد، يواجه تحديات مالية غير مسبوقة مثل الزيادة الكبيرة في تكلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين والتأثيرات التي ولدها الارتفاع الكبير في التضخم.

ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.

كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يواجه ضائقة مالية.

وأعلن تجمّع “سيغوما”، المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية، الأسبوع الماضي أن عشرة من أعضائه قدّموا إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكد نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

And Birmingham isn’t alone. @SIGOMA_LG represents municipal authorities in 47 urban areas and have said one in 10 of its councils are considering making a 114 notice (effectively declaring bankruptcy). 1 in 10!! The chair said the funding system was completely broken 4/ pic.twitter.com/nM94U0DgKR

— Anushka Asthana (@AnushkaAsthana) September 5, 2023