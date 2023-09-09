أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 9 شهور وسط مخاوف من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% لتصل إلى أعلى مستوياتها في 9 شهور، الجمعة، مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي، ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو 0.8%، لتبلغ عند التسوية 90.65 دولارًا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا أو 0.7%، ليبلغ عند التسوية 87.51 دولارًا.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

#وزارة_الطاقة تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023م.https://t.co/jylxjuUqKv#واس_اقتصادي — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 5, 2023

ومنذ الأربعاء الماضي، سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق، عندما سجّل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو 2% بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 5%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7%.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة “يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف (أوبك بلس) سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء”.

ويضم تحالف “أوبك بلس” منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في “أوبك”، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد دعا بانتظام إلى زيادة إنتاج “أوبك بلس” بعد أن أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في شكل قياسي.

تراجع المخزون الأمريكي

وأمس الخميس، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، بمقدار 6.307 ملايين برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 10.584 ملايين برميل.

وبالنسبة للوقود، تراجع مخزون البنزين فيما ارتفع مخزون المكررات النفطية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 2.666 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 214 ألف برميل، وكان المحللون يتوقعون تراجعه خلال الأسبوع الماضي بمقدار 950 ألف برميل.

في المقابل ارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 679 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.235 مليون برميل.