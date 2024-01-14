بنك إسرائيل يتوقع أن يتجاوز إجمالي تكلفة الحرب على غزة 200 مليار شيكل

أشارت تقديرات بنك إسرائيل “البنك المركزي” إلى أنه سيتم إنفاق نحو 210 مليارات شيكل (56.3 مليار دولار) على نفقات الحرب طبقا للقناة الإسرائيلية الـ12، في تقرير يدرس تبعات الحرب على اقتصاد إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استثمرت إسرائيل 24.7 مليار شيكل (6.6 مليارات دولار) من أموال الدولة في جوانب مختلفة من المجهود الحربي، بما في ذلك تكاليف الدفاع عبر جميع حدود إسرائيل وتمويل أكثر من 100 ألف من الأشخاص النازحين، الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

وأضاف البنك أنه تم تخصيص نحو 930 مليون شيكل أيضا لرعاية الصحة العقلية والجسدية للضحايا خلال وبعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز نحو 240، حسب البنك.

وأضافت القناة الإسرائيلية الـ12 أن تكاليف إصلاح وإعادة تأهيل المناطق المدمرة على طول حدود غزة ستصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، والأضرار في الشمال نتيجة للهجمات عبر الحدود من لبنان ستصل إلى حوالي 250 مليون شيكل.

رفع العجز المالي

من جانبها، توقعت وزارة المالية الإسرائيلية بلوغ كلفة الحرب على غزة في مشروع موازنتها لعام 2024، نحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار) وسط مخاوف من ارتفاع كبير في مستوى عجز الموازنة.

وذكرت وزارة المالية، حسب مسودة مشروع موازنة 2024 التي سيتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد، ونشرت أرقامها الرئيسية صحيفة غلوبس الاقتصادية، أن الكلفة قد تتراجع إلى 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في حال تم احتساب المساعدات الأمريكية.

وبحسب مشروع الموازنة المعدلة الذي سيقدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم إلى الحكومة، سيتم رفع سقف العجز المالي من تقديرات سابقة تبلغ 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.

كان مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون قد حذروا، الأسبوع الماضي، من أن رفع العجز إلى هذا المستوى المرتفع ينطوي على مخاطر كبيرة.

ومن المقرر أن تصوت الحكومة، اليوم، على الموازنة المعدلة لعام 2024، وقد تم تأجيل التصويت الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض الموازنة.

وينص مقترح الموازنة على خفض ثابت بنسبة 3% في موازنة الوزارات الحكومية، لكي تدخل ضمن الإطار المالي المقبول للتصويت عليه.

وضمن ذلك، تسعى وزارة المالية إلى خفض عدد الوظائف الحكومية في 2024-2025، كما سيتم تخفيض ميزانية الحكومة المخصصة للإعلان والاستشارات والتدريب.

وتحولت إسرائيل لتسجل عجزا في ميزانية 2023، بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضا طفيفا في 2022.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن العجز في ميزانية الدولة قفز بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل.

ومنذ 100 يوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 23843 شهيدا و60317 جريحا 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.