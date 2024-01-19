شركة شحن عالمية كبرى تحول مسار رحلاتها بعيدا عن قناة السويس “مؤقتا”

قالت مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية للشحن، الجمعة، إن خدمتها (نيمو) التي تربط أوروبا والمحيط الهندي وأستراليا ستعبر “مؤقتا” من طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.

وذكرت المجموعة في مذكرة للعملاء على موقعها الإلكتروني أن التغيير جزء من تدابير طارئة بشأن عدة خدمات عادة ما تعبر من قناة السويس.

وقالت أيضا شركة الشحن الدنماركية ميرسك، الجمعة، إنها ستعلق مؤقتا حجز بعض خدماتها مشيرة إلى وجود مخاوف أمنية مرتبطة بالتوتر في البحر الأحمر.

وكانت وكالة بلومبرغ أوردت الخميس أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41% عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن منصة بيانات يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد، أن انخفاضا طرأ على متوسط عدد السفن إلى 49 يوميا اعتبارا من الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية في 2023 البالغة 83 حالة عبور.

استهداف جماعة الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.. ما تأثيره على الملاحة في قناة السويس؟#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/fxgKkJIXVi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2023

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأرقام التراجع المسجلة في قناة السويس خلال الأيام الماضية من العام الجاري، هي الأدنى منذ أزمة جنوح سفينة إيفرغرين خلال مارس/ آذار 2021، بحسب بيانات الصندوق وجامعة أكسفورد.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على مدى إعادة توجيه الهجمات على السفن القريبة من البحر الأحمر، إلى طريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا.