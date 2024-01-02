محافظ بنك إسرائيل: 58 مليار دولار تكلفة متوقعة للحرب على غزة

قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أمس الاثنين، إن التكاليف العسكرية والمدنية للحرب على قطاع غزة، قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لمحافظ بنك إسرائيل عقب إعلان البنك خفض أسعار الفائدة على الشيكل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.

عبء على الميزانية

وذكر يارون أن التكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية، مشددا على أنه يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة.

وارتفعت تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب، إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولًا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 مليارًا حاليا.

وقال يارون “منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب في الاقتصاد والأسواق. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع”.

تأثير سلبي كبير

وزاد “من الواضح لنا أن التأثير الاقتصادي السلبي الذي يعاني منه الاقتصاد، كبير ويختلف حجمه باختلاف المجالات”، وتابع “الاستهلاك باستخدام بطاقات الائتمان ينتعش، ولكن في السياحة فإن الانتعاش بطيء، ومعدل البطالة الواسع الذي ارتفع بشكل حاد في بداية الحرب، آخذ في الانخفاض”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب عدد من جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحرب على غزة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم المدنية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن “هؤلاء الجنود سيعودون إلى وظائفهم الأصلية للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي”.

وكانت آخر مرة نفّذ فيها بنك إسرائيل خفضًا لأسعار الفائدة على الشيكل في إبريل/نيسان 2020 بالتزامن مع تفشّي جائحة كورونا، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.