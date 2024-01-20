بسبب الحرب على غزة.. شركات طيران علقت رحلاتها إلى إسرائيل
20/1/2024
أوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها وبعض الرحلات إلى لبنان والأردن، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.
لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من تل أبيب وإليها.
منطقة الشرق الأوسط
- أوقفت شركة (طيران الإمارات) جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.
- علقت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيغاسوس الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.
- ألغت (طيران الخليج) البحرينية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- استأنفت (الاتحاد للطيران) خدمات الركاب والشحن المقررة بين أبوظبي وتل أبيب في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
إفريقيا
- ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من فبراير/شباط.
أمريكا الشمالية
- أوقفت شركة (أمريكان إيرلاينز) مؤقتا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 29 مارس/آذار.
- ألغت (دلتا إيرلاينز) رحلاتها الجوية بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 إبريل/نيسان.
- قالت (يونايتد إيرلاينز) إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى تسمح الظروف باستئنافها.
- ألغت (إير كندا) رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر، قائلة إنها ستستأنف الرحلات “بمجرد استقرار الوضع”.
آسيا
- ألغت (هاينان إيرلاينز) رحلاتها التي تربط بيجين وشنغهاي بتل أبيب من 12 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تقدم (هاينان إيرلاينز)، وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسير رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني.
- ألغت شركة (كاثي باسيفيك) هونغ كونغ الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 28 مارس/آذار.
- ألغت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية (كوريان إير) رحلاتها المقررة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بين إنتشون وتل أبيب، وقالت إنها تتوقع عدم انتظام الرحلات في المستقبل. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- ألغت شركة الطيران الوطنية في كازاخستان (إير آستانة) رحلة كانت مقررة من ألما آتا إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت في وقت لاحق إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية في حالة تفاقم الوضع. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- ألغت الخطوط الجوية الوطنية في أذربيجان رحلات ذهاب وعودة بين باكو وتل أبيب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
أوروبا
- استأنفت لوفتهانزا الألمانية ووحدتان تابعتان لها في سويسرا والنمسا وكذلك شركة (يورو وينجز) رحلاتها إلى إسرائيل في الثامن من يناير/كانون الثاني.
- قررت (إير فرانس كيه إل إم) استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من 24 يناير/كانون الثاني بتسيير 3 رحلات أسبوعيا.
- ألغت (رايان إير)، وهي أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثامن من يناير/كانون الثاني. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- قررت شركة (ويز إير) المجرية للطيران المنخفض التكلفة تمديد وقف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار.
- أوقفت (إيزي جت) البريطانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إنها تراجع برنامج رحلاتها إلى تل أبيب بصورة منتظمة. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- أوقفت شركة (بريتيش إيروايز) البريطانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 يناير/كانون الثاني.
- أوقفت (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 16 مارس/آذار.
- ألغت شركة (نرويجان إير) الرحلات الجوية من كوبنهاغن وستوكهولم إلى تل أبيب ورحلات العودة حتى 19 ديسمبر/كانون الأول. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- قالت الخطوط الجوية الفنلندية (فين إير) إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول.
- ألغت شركة طيران أيسلندا الرحلات الباقية في أكتوبر/تشرين الأول إلى تل أبيب. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها على الإنترنت.
- ألغت شركة (فويلينج) رحلاتها من تل أبيب وإليها، وكذلك من بيروت وإليها حتى 28 يناير/كانون الثاني.
- من المقرر أن تستأنف شركة الطيران الإسبانية (إير أوروبا) رحلاتها إلى إسرائيل في الأول من فبراير/شباط.
- أوقفت (تاب) البرتغالية رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.
- ألغت شركة إيتا الإيطالية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يناير/كانون الثاني.
- ألغت (إيجيان إيرلاينز) اليونانية جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن بيروت وإليها حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يرد أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.
- أوقفت الخطوط الجوية القبرصية خط لارنكا-تل أبيب حتى إشعار آخر بدءًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول.
- ألغت شركة (طيران مالطا) عدة رحلات عودة حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني قائلة إنها ستعدل العمليات حسب الحاجة. ولم يرد أي تحديث آخر عبر موقعها على الإنترنت.
- ألغت شركة طيران بلغاريا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.
- قالت خطوط (لوت) الجوية البولندية إن رحلاتها من تل أبيب يحتمل أن تُؤجّل أو تُلغى.
المصدر : رويترز