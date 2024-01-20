بسبب الحرب على غزة.. شركات طيران علقت رحلاتها إلى إسرائيل

أوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها وبعض الرحلات إلى لبنان والأردن، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من تل أبيب وإليها.

منطقة الشرق الأوسط

أوقفت شركة (طيران الإمارات) جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها دون تقديم إطار زمني.

علقت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيغاسوس الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

ألغت (طيران الخليج) البحرينية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

استأنفت (الاتحاد للطيران) خدمات الركاب والشحن المقررة بين أبوظبي وتل أبيب في 11 أكتوبر/تشرين الأول.

إفريقيا

ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من فبراير/شباط.

أمريكا الشمالية

أوقفت شركة (أمريكان إيرلاينز) مؤقتا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 29 مارس/آذار.

ألغت (دلتا إيرلاينز) رحلاتها الجوية بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 إبريل/نيسان.

قالت (يونايتد إيرلاينز) إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى تسمح الظروف باستئنافها.

ألغت (إير كندا) رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر، قائلة إنها ستستأنف الرحلات “بمجرد استقرار الوضع”.

آسيا

ألغت (هاينان إيرلاينز) رحلاتها التي تربط بيجين وشنغهاي بتل أبيب من 12 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تقدم (هاينان إيرلاينز)، وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسير رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني.

ولم تقدم (هاينان إيرلاينز)، وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسير رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني. ألغت شركة (كاثي باسيفيك) هونغ كونغ الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 28 مارس/آذار.

ألغت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية (كوريان إير) رحلاتها المقررة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بين إنتشون وتل أبيب، وقالت إنها تتوقع عدم انتظام الرحلات في المستقبل. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

ألغت شركة الطيران الوطنية في كازاخستان (إير آستانة) رحلة كانت مقررة من ألما آتا إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت في وقت لاحق إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية في حالة تفاقم الوضع. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

ألغت الخطوط الجوية الوطنية في أذربيجان رحلات ذهاب وعودة بين باكو وتل أبيب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

أوروبا