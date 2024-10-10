“قد ندخل اقتصاد حرب”.. تصريحات مدبولي تثير الجدل في مصر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى الدخول في اقتصاد حرب، إن ساءت التطورات واندلعت حرب إقليمية في المنطقة.

تصريحات مدبولي جاءت في مؤتمر صحفي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا في التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل وحزب الله اللبناني على خلفية العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وقال رئيس الوزراء المصري “لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب”.

واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.

وأضاف مدبولي “بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات، هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية”، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية”.

وتنفذ مصر حاليا، برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن العديد من السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.

ولاقت تصريحات مدبولي تفاعلًا لافتًا على منصات التواصل في مصر، وتساءل أحد الناشطين “يعني إحنا ده كله مش في اقتصاد حرب؟”.

يعني احنا ده كله مش في اقتصاد حرب 🤔 pic.twitter.com/mhud7Ecbd2 — محمد محرم MOHARAM 🇪🇬 𓋹 (@MoharamGan) October 9, 2024

فيما علق الروائي أحمد فرحات قائلًا “اقتصاد حرب يعني رفع كبير للوقود ورفع أسعار خدمات الاتصالات، ده إحنا شكلنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا ربنا”.

قالك اقتصاد حرب، ورفع كبير للوقود، ورفع أسعار خدمات الاتصالات موبايل وانترنت..

ده احنا شكلنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا ربنا!

ده طلع اننا كنا بنسخن مش أكتر، واللي فات ده كان تمرينة. — Ahmed Farahat (@AFarahat_Writer) October 9, 2024

أما محمد رمضان، علق على التصريح عبر إشارته لقيمة العملة المصرية مقابل الدولار ونظيرتها الإسرائيلية، ونشر سعر العملتين وتأثيرهم بعد عام من الحرب، إذ تأثرت العملة المصرية وخسرت الكثير من قيمتها بينما لم يحدث المثل مع الشيكل الإسرائيلي رغم خوض تل أبيب حربًا علي غزة والضفة الغربية ولبنان وضربات من إيران.

بدوره سخر الناشط أحمد حافظ وكتب “هو كل ده وإحنا مش اقتصاد حرب؟ أومال لو فعلًا حصلت حرب هيعملوا فينا إيه؟”.