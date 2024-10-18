بنسبة 17%.. مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام
18/10/2024-|آخر تحديث: 18/10/202410:25 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.
وقررت الوزارة رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بنسبة 17% ليصل إلى 13.50 جنيها مصريا للتر (0.2779 دولار) بدلا من 11.50 جنيها.
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وارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11% و13%، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيها وبنزين 92 إلى 15.25 جنيها وبنزين 95 إلى 17 جنيها للتر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/تموز الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن مصر لم تعد قادرة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
وكانت لجنة تسعير الوقود الحكومية، تجتمع عادة في كل فصل من العام، لكنها قالت اليوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز