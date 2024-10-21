الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة والبتكوين عند أعلى مستوى منذ أشهر

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، إلى قمة تاريخية جديدة بلغت 2734 دولارا للأونصة (الأوقية)، واتجه الدولار إلى توسيع مكاسبه في السوق مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك مع استمرار الأخطار الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وكانت القمة السابقة للذهب عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي، وقد صعدت بنسبة 33.8% منذ مطلع العام الجاري، من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.

وبحلول الساعة (06:37 بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26%، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

على وقع التوترات في الشرق الأوسط

يأتي الارتفاع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وغياب أي أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان، إلى جانب توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في اجتماع الفدرالي الشهر المقبل.

ويعد الذهب مخزنا للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

وكان بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، قد توقع بلوغ الذهب مستوى 2700 دولار للأونصة، بحلول مطلع العام المقبل، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية أضافت مزيدا من الزخم للمعدن الأصفر.

الدولار يرتفع والبتكوين عند أعلى مستوى منذ أشهر

واتجه الدولار إلى توسيع مكاسبه في السوق مع العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصلت العملة المشفرة البتكوين إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى زيادة احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني؛ مما يدعم الدولار لأن سياساته الجمركية والضريبية المقترحة من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، 103.49 نقاط.

وتلقت البتكوين دفعة من تحسن فرص ترامب الذي يُنظر إلى إدارته على أنها ستتبنى نهجا أكثر ليونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

وارتفعت العملة في أحدث التعاملات بـ0.2% إلى 68869 دولارا، مقتربة من أعلى مستوى بلغته وهو 69487 دولارا؛ لتحقق مكاسب بنسبة 18% منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.