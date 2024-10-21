اليوم الواحد من الحرب يكلّف إسرائيل 135 مليون دولار

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، أن ارتفاعا طرأ على تكاليف الحرب التي تشنها إسرائيل منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي مع توسيع العمليات في لبنان.

وذكر التقرير أن تكلفة يوم واحد من القتال تبلغ حوالي نصف مليار شيكل (135 مليون دولار).

وأرجع التقرير هذه التكلفة إلى استدعاء جنود احتياط، وأسعار الصواريخ الاعتراضية، واستخدام كمية كبيرة من الذخيرة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة إن تكلفة الذخيرة التي تم استخدامها لاغتيال الأمين لحزب الله في لبنان حسن نصر الله تقدَّر بـ25 مليون شيكل.

وكانت خبيرة اقتصادية إسرائيلية قد قدرت أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.

وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية، ”حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل”.

ديون غير مسبوقة

واتجهت إسرائيل منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أكثر من مناسبة إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة، والتوترات في الشمال مع حزب الله.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت عام 2023 ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مقارنة بـ16.78 مليار دولار في 2022.

ووَفق موقع كالكاليست المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي، فقد وصلت نفقات الحرب المباشرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 129 مليار شيكل.

ومن هذه النفقات 37 مليارا لأجور قوات الاحتياط، و29 مليارا لشراء الذخائر والأسلحة، و19 مليارا لتشغيل وصيانة الطائرات والزوارق، و13 مليارا للوسائل القتالية، و13 مليارا أخرى لأمور لوجستية.

وذلك إضافة إلى 8 مليارات لأنظمة التنصت والاستخبارات، و6 مليارات للبناء والمعدات، و4 مليارات للرعاية الصحية وإعادة تأهيل العائلات.