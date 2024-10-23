وفاة وحالات تسمم في ولايات أمريكية بسبب بكتيريا في وجبات ماكدونالدز

قالت السلطات الصحية الأمريكية إن شخصا توفي وأصيب عشرات آخرون بالتسمم في الولايات المتحدة جراء إصابتهم ببكتيريا الإشريكية القولونية بعد تناول وجبات في مطاعم “ماكدونالدز”.

وذكرت هيئة “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” أن المصابين يتوزعون على 10 ولايات غربي الولايات المتحدة، لكن معظمهم من كولورادو ونبراسكا.

وتراجع سعر سهم “ماكدونالدز” أكثر من 8% بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وبلغ إجمالي المصابين بسلالة البكتيريا نفسها 49، أُدخِل 10 منهم المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفي من بينهم شخص مُسن في كولورادو.

وأفاد جميع المصابين بأنهم تناولوا الطعام في ماكدونالدز قبل أن تظهر عليهم الأعراض المرضية، وقال معظمهم إنهم تناولوا صنفا معيَّنا من الهمبرغر يسمى “كوارتر باوندر”.

ولم يُحدَّد بدقة المكوّن الملوث بالبكتيريا، لكنه قد يكون شريحة اللحم المفروم أو البصل. وسحب ماكدونالدز هذين المكوّنين في انتظار استكمال التحقيق.

وعلّق رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة جو إرلينجر في مقطع مصور “سلامة الغذاء مهمة جدا بالنسبة لي وللجميع في ماكدونالدز. اتخذنا خطوات وقائية لإزالة البصل المقطّع الذي يُستخدَم في كوارتر باوندر في بعض الولايات”.

وأعلن أن شبكة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة اتخذت أيضا “قرارا بسحب كوارتر باوندر مؤقتا من فروعها في بعض الولايات”.

وتُسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالا وقيئا، وعادة ما تدوم أعراضها 3 أو 4 أيام. ويتعافى معظم المصابين بها من دون علاج، لكن بعضهم قد يعاني مضاعفات.

وتتعرض ماكدونالدز لحملة مقاطعة واسعة في دول عربية وإسلامية عديدة فضلا عن المتضامنين مع غزة في أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، أظهرت تقديمه وجبات إلى جيش الاحتلال.