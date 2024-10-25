أطاحت بـ”أبل”.. تعرف على الشركة الأعلى قيمة في العالم

أزاحت إنفيديا شركة أبل، اليوم الجمعة، عن عرش الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوما بطلب متزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية لإنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار لفترة وجيزة في حين كانت قيمة أبل 3.52 تريليون.

وصعد سهم الشركة في أحدث التداولات 2.2% لتصل قيمتها السوقية إلى 3.52 تريليون دولار، بينما ارتفع سهم أبل 0.9% ما يجعل قيمتها السوقية 3.54 تريليون دولار.

وقفز سهم إنفيديا بنحو 18% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري وسط سلسلة مكاسب بعد أن أعلنت شركة “أوبن إيه آي” مطورة تشات “جي بي تي” عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار.

وارتفعت أسهم إنفيديا وشركات أشباه الموصلات الأخرى اليوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة تخزين البيانات “ويسترن ديجيتال” عن أرباح فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، ما عزز التفاؤل بشأن الطلب على مراكز البيانات.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة أبل تراجعا في الطلب على هواتفها الذكية، وانخفضت مبيعات آيفون في الصين 0.3% في الربع الثالث، في حين قفزت مبيعات هواتف هواوي المنافسة 42.%

ولإنفيديا وأبل ومايكروسوفت تأثير كبير على أسهم قطاع التكنولوجيا وكذلك على سوق الأسهم الأمريكية بصورة عامة، إذ تمثل الشركات الثلاث نحو خُمس وزن المؤشر ستاندرد اند بورز 500.