أطاحت بـ”أبل”.. تعرف إلى الشركة الأعلى قيمة في العالم

أزاحت “إنفيديا” شركة “أبل”، اليوم الجمعة، عن عرش الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعومًا بطلب متزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية لـ”إنفيديا” وصلت إلى 3.53 تريليونات دولار لمدة وجيزة في حين كانت قيمة “أبل” 3.52 تريليونات دولار.

وصعد سهم الشركة في أحدث التداولات 2.2% لتصل قيمتها السوقية إلى 3.52 تريليونات دولار، بينما ارتفع سهم “أبل” 0.9% ما يجعل قيمتها السوقية 3.54 تريليونات دولار.

وقفز سهم “إنفيديا” بنحو 18% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري وسط سلسلة مكاسب بعد أن أعلنت شركة “أوبن إيه آي” مطورة “تشات جي بي تي” عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليارات دولار.

وارتفعت أسهم “إنفيديا” وشركات أشباه الموصلات الأخرى، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة تخزين البيانات “ويسترن ديجيتال” عن أرباح فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، ما عزز التفاؤل بشأن الطلب على مراكز البيانات.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة “أبل” تراجعًا في الطلب على هواتفها الذكية، وانخفضت مبيعات “آيفون” في الصين 0.3% في الربع الثالث، في حين قفزت مبيعات هواتف هواوي المنافسة 42%.

ولـ”إنفيديا” و”أبل” و”مايكروسوفت” تأثير كبير في أسهم قطاع التكنولوجيا، وكذلك في سوق الأسهم الأمريكية بصورة عامة، إذ تمثل الشركات الثلاث نحو خُمس وزن المؤشر “ستاندرد اند بورز” 500.