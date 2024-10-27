الإمارات في المقدمة.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران ودول جوارها

أعلن نائب وزير الاقتصاد والمدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر، أن التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى41 مليارًا و100 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وقال رضواني إن حجم التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار بلغ من حيث الحجم نحو 64.5 مليون طن بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي هي في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال تلك الفترة.

وحسب نائب وزير الاقتصاد، فإن حجم التجارة غير النفطية لإيران بلغ خلال تلك الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 16.2 مليار دولار، ما يعادل 40% من حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار، تليها تركيا بقيمة 9.9 مليارات دولار والعراق 7.6 مليارات دولار، وباكستان 1.6 مليار دولار والاتحاد الروسي 1.5 مليار دولار.

وقال رضواني “من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار، تم تصدير 51.1 طنًّا من البضائع بقيمة 20.2 مليون دولار إلى هذه الدول، وتم استيراد 13.4 ملیون طن بقيمة 20.9 مليار دولار من هذه الدول”.

وقال إن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال تلك الفترة من بين دول الجوار، كانت العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.