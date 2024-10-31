شركة “ميرسك” العملاقة تستبعد العودة لقناة السويس قبل 2025

توقعت شركة “ميرسك”، عملاق الشحن البحري العالمي، استمرار ارتفاع الطلب العالمي على شحن البضائع خلال الأشهر المقبلة، غير أنها استبعدت إمكانية عودة الإبحار عبر قناة السويس قبل عام 2025، وذلك بسبب التهديدات الناجمة عن الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى تعطيل هذا الممر البحري الاستراتيجي للتجارة بين الشرق والغرب.

وقد اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها واتخاذ طرق أطول، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وازدحام الموانئ في قارتي آسيا وأوروبا.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك”، فينسنت كليرك، قائلًا: “لا توجد مؤشرات على خفض التصعيد، وليس من الآمن إرسال سفننا أو أطقمنا إلى هناك.. نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى عام 2025”.

وأشارت الشركة إلى أنها شهدت زيادة في الطلب خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بارتفاع الصادرات من الصين ودول جنوب شرق آسيا، كما أكدت أنها لا ترصد أي علامات على تباطؤ الكميات القادمة من أوروبا أو أمريكا الشمالية في الأشهر المقبلة.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.