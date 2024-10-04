تصريحات بايدن حول إيران تشعل أسعار النفط عالميا فجأة.. ماذا قال؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إنه لن يتفاوض علنا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.

ويأتي هذا بينما تدرس إسرائيل خيارات الرد على الهجوم الذي شنته طهران عليها بصواريخ باليستية يوم الثلاثاء. وقالت الولايات المتحدة حينها إنها ستعمل مع إسرائيل لضمان أن تتحمل إيران عواقب ما فعلت.

وأسهم بايدن في وقت سابق، الخميس، في ارتفاع أسعار النفط عالميًّا، عندما قال إن واشنطن تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية. وقال مسؤول أمريكي في وقت لاحق، إن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد على إيران.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 5%، الخميس، مسجلة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع مؤشر النفط الأمريكي القياسي إلى مستوى 73.99 دولارًا للبرميل، وفق شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن دانييل غالي، كبير محللي السلع في شركة “الأوراق المالية تي دي”، أن تصريحات بايدن كانت المحفز الرئيسي لارتفاع أسعار النفط الأمريكي.

أخطار جيوسياسية

وأضاف غالي أن “الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط ربما تكون في أعلى مستوياتها حاليًّا منذ حرب الخليج الثانية”.

وكان بايدن قد قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية. وعندما سئل عما إذا كان يطلب من إسرائيل عدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية، قال بايدن للصحفيين “لا أتفاوض علنا”.

وردًّا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي ضربة إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط، قال “إذا ضرب إعصار، سترتفع الأسعار. لا أعرف. من يدري؟”.

وسُئل بايدن أيضًا عن سبب عدم تحدّثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية فأجاب “لأنه لا يوجد أي تحرّك يجري الآن”.

هل ستكون هناك حرب شاملة؟

وفي سياق متصل، قال بايدن إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك “حرب شاملة” في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه يمكن تجنّب مثل هذه الحرب، لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان ذلك.

وعندما سُئل عن مدى ثقته في إمكانية تجنب مثل هذه الحرب، توقف قليلًا وقال للصحفيين “ما مدى ثقتكم في عدم هطل الأمطار؟ انظروا، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنّبها”.

وأضاف “لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، الكثير مما ينبغي فعله”.

وردًّا على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و”مجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، مساء الثلاثاء؛ مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي.