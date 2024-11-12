أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط في 2024 و2025

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط الخام، للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع استمرار تباطؤ نمو الطلب في اقتصادات رئيسة بقيادة الصين.

جاء ذلك في بيان أصدرته أوبك، اليوم الثلاثاء، في وقت أجل فيه أعضاء في تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج المخطط لها إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تجنبا لحدوث فائض في المعروض العالمي للخام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي للنفط سيرتفع بـ1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا.

كما خفضت المنظمة أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا.

أقل من التطلعات

وقالت أوبك إن نمو الطلب العالمي لا يزال أعلى من المتوسط ​​التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا الذي شوهد قبل جائحة كورونا، مدفوعا بانتعاش سوق السفر الجوي والتنقل على الطرق.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب العالمي إلى 104 ملايين و105.6 ملايين برميل يوميا خلال العامين الجاري والمقبل، بحسب المنظمة.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 450 ألف برميل يوميا هذا العام عن التوقعات السابقة بنمو قدره 580 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يدعم قطاع السفر في البلاد والطلب القوي للبتروكيماويات الاستهلاك في الأمد القريب، في حين من المتوقع أن يكون لتدابير التحفيز المالي تأثير إيجابي في القوة الشرائية للمستهلكين، وفق المنظمة.

وفي جلسة اليوم، يباع خام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بسعر 72 دولارا للبرميل، وهو أقل من تطلعات أعضاء تحالف أوبك بلس البالغة 95 دولارا للبرميل.