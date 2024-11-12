الدولار عند قمة 4 أشهر وبيتكوين تصل إلى مستوى قياسي بدعم من فوز ترامب

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، في حين واصلت عملة بتكوين صعودها القياسي مع استمرار المستثمرين في التداولات التي تراهن على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتراجع اليورو الليلة الماضية إلى أدنى مستوى له في نحو 7 أشهر، كما هبط اليوان إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على 3 أشهر؛ إذ إن أوروبا والصين هدفان رئيسيان للرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة، مقابل 6 عملات منها اليورو، بنسبة 0.16% إلى 105.59 بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أعلى مستوى سجله أمس عند 105.70، وهو الأقوى منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي.

مستوى قياسي

وتقدمت العملة المشفرة الرائدة بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 89637 دولارا في وقت سابق من اليوم. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب”.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “إذا نظرنا إلى المؤشرات، فإن بتكوين قد تنهي العام بسهولة عند حوالي 100 ألف دولار”.

وأضاف رودا أن “توقعات الأداء الاقتصادي الأمريكي المتفوق والممارسات التجارية الحادة من جانب إدارة ترامب تستمر في دفع الدولار إلى الارتفاع”.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر/كانون الأول إلى حوالي 69% من نحو 80% قبل أسبوع، وذلك بسبب الرسوم الجمركية المحتملة وسياسات الهجرة التي تعهد ترامب بفرضها.

ثمن باهظ

وهدد ترامب منطقة اليورو بأنها “ستدفع ثمنا باهظا” لعدم شراء ما يكفي من الصادرات الأمريكية، كما هدد الصين بفرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 60%.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له منذ أول أغسطس/آب عند 7.2505 مقابل الدولار، قبل أن يبلغ 7.2469 في أحدث التعاملات.

وهبط الدولار الأسترالي بـ0.33% إلى 0.65525 دولار.

وانخفض اليورو إلى 1.0629 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ 22 إبريل/نيسان، وسجل في أحدث التداولات 1.0642 دولار.

وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط إضافية بسبب حالة الغموض السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وانضم حزب الخضر، الشريك الباقي في الائتلاف الحاكم مع المستشار أولاف شولتس، أمس الاثنين إلى دعوات المعارضة لإجراء تصويت برلماني يمهد الطريق أمام انتخابات مبكرة.

وانزلق الجنيه الإسترليني بـ0.23% إلى 1.2841 دولار قبل بيانات الوظائف التي قد توفر مؤشرات على وتيرة خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

أما الين، فارتفع بنحو 0.1% إلى 153.48 مقابل الدولار. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر عند 154.715 مقابل الدولار الأسبوع الماضي.