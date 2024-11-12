الذهب قرب أدنى مستوى له في شهرين ترقبا لبيانات أمريكية

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في نحو شهرين، تحت ضغط ارتفاع الدولار.

يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ0.9% إلى 2597.91 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر/أيلول. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بـ0.5% إلى 2604.30 دولارا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد “استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات”.

وأضاف “يبدو أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تشكل زخما للدولار، ومن وجهة نظر تضخمية قد تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في 2025”.

ارتفاع الدولار وبيتكوين

وارتفع الدولار الأمريكي، وواصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات والمراهنة على سياسات ترامب.

وقال محللون إن الذهب يتعرض أيضا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبيتكوين، التي قد تصبح ملاذا آمنا بديلا للمعدن الأصفر.

وذكروا أنه “بينما لا نزال نتوقع انخفاض سعر الذهب خلال عام 2025 وما بعده، فإننا لا نتوقع تصحيحا سلبيا ملموسا”.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/تشرين الأول المقرر صدورها غدا الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، تليها مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

خفض الفائدة

ويتوقع متداولون فرصة قدرها 65% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مقابل فرصة كانت تبلغ 80% قبل فوز ترامب، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ1.3% إلى 30.28 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1.25 إلى 953.35 دولارا كما انخفض البلاديوم بـ1.4% إلى 967.31 دولارا.