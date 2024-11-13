بيتكوين تتراجع والدولار يفقد بعض قوته مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الأربعاء، عن مستويات قياسية مرتفعة، وتراجعت بنسبة 2.5% إلى 87450 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89998 دولارًا، أمس الثلاثاء، بينما ظل الدولار قريبًا من أعلى مستوى في الأشهر الستة الماضية مقابل العملات الرئيسية.

جاء ذلك وسط توقف بالأسواق لما تُعرف بالتداولات المراهنة على سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

ويستفيد الدولار حاليًّا من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي، إذ يستقر قرب أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 106.17، وهو الأقوى منذ الأول من مايو/ أيار.

ويتوقع المستثمرون من الإدارة الجديدة اتباع سياسة خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وهي سياسات يُعتقد أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم.

وفي الوقت ذاته، اقترب الجمهوريون أكثر من تحقيق سيطرة كاملة على الكونغرس، مما سيمنح للرئيس المنتخب صلاحية تمرير أجندته السياسية.

وأسهمت التداولات المراهنة على سياسة ترامب في رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما تتوقع الأسواق أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مدى خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

الدولار يفقد بعض قوته

وفقد الدولار قوته قليلًا، اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق قراءة جديدة للتضخم في الولايات المتحدة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/تشرين الأول في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرَّر أن يتحدث رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدًا الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة، مع توقع الأسواق احتمالًا لخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.04% إلى 106.03.

عاصمة العملات المشفرة

وتوقفت بيتكوين عن ارتفاعها القياسي، وتراجعت بنسبة 2.5% إلى 87450 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 89998 دولارًا أمس الثلاثاء.

وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على الكوكب”. وواجه اليورو صعوبة في تلقي دعم وسط حالة من الضبابية السياسية، إذ من المقرَّر أن تُجري ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- انتخابات يوم 23 من فبراير/شباط المقبل، بعد أسابيع من انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وفي الوقت نفسه، تدرس الأسواق الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب على كل من أوروبا والصين.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في عام عند 1.0595 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء، وانخفض بنسبة 0.09% في أحدث تعاملات إلى 1.0615 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27475 دولار، متأثرًا بقوة العملة الأمريكية، وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية نحو 0.14% مقابل الدولار ليصل إلى 7.2354 يوانات لكل دولار.