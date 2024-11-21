رقم قياسي جديد.. بيتكوين تقترب من 100 ألف دولار بعد فوز ترامب

اقتربت بيتكوين أكثر من حاجز مئة ألف دولار، اليوم الخميس، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.

وتجاوز سعر بيتكوين 98 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الأوروبية.

وقد ارتفع سعر هذه العملة الرقمية بأكثر من الضعف هذا العام وبنحو 40% في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس الأمريكي.

وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكن موقفه تغيّر كليًّا في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”.

وتدفق أكثر من 4 مليارات دولار إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات.

وعملة البيتكوين التي كان الغرض منها في البداية هو التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، ترتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل، وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال.