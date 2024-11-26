ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك تهدد التجارة العالمية

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة وهم كندا والمكسيك والصين.

وقال ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني، إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى حين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وعبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين “في العشرين من يناير/كانون الثاني، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة”.

وأوضح ترامب أن آلاف الأشخاص يعبرون عبر المكسيك وكندا، حاملين مستويات غير مسبوقة من المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة، على حد قوله.

وفي عام 2023، اتجه أكثر من 83% من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة إضافة إلى 75% من الصادرات الكندية.

كما اتهم ترامب، الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب “حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

تهدد التجارة العالمية

وقد تؤدي الرسوم الجمركية المزمع فرضها إلى مشاكل للشركات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الآسيوية العديدة التي تستخدم المكسيك قاعدة إنتاج منخفض التكلفة وبوابة للسوق الأمريكية.

ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها ترامب تنتهك شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي وقعها ترامب ودخلت حيز التنفيذ عام 2020، وأدت إلى استمرار التجارة المعفاة بشكل كبير من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، عضو حزب مورينا الحاكم، إلى “استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “تصعيد الإجراءات الانتقامية التجارية سيؤدي فقط إلى الإضرار بأموال المواطنين وهو بعيد عن حل المشاكل الأساسية”.

La imposición de un posible arancel a productos mexicanos va en contra del T-MEC y no resuelve los problemas comunes de la frontera entre México y Estados Unidos. Instamos a utilizar los mecanismos institucionales bilaterales para combatir el tráfico de personas, drogas y armas. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 26, 2024

لن يفوز أحد في حرب تجارية

وعلق ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلا إن بيجين “تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد بطبيعته للطرفين. لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية”.

وأشارت السفارة أيضا إلى خطوات قالت إن بيجين اتخذتها منذ اجتماع أمريكي صيني في عام 2023 وافقت بعده البلاد على التصدي لتصدير المواد التي تدخل في إنتاج مادة الفنتانيل الأفيونية، وهي السبب الرئيسي وراء حالات تلقي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث “كل هذا يثبت أن فكرة سماح الصين عن علم بتدفق المركبات الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة تتعارض تماما مع الحقائق والواقع”.

وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.