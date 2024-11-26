“هواوي” تطلق أول هاتف ذكي مزود بنظام تشغيل من ابتكارها

كشفت شركة هواوي الصينية اليوم الثلاثاء عن أول هاتف ذكي لها مزوّد بنظام تشغيل ابتكرته بشكل كامل، في خطوة مهمة ضمن رغبتها في كسر هيمنة الشركات التكنولوجية الأجنبية الكبرى في القطاع.

يذكر أن النظامين المستخدمين في غالبية الأجهزة المحمولة حاليا في العالم هما “آي أو إس” من “آبل” و”أندرويد” من “غوغل”.

وتسعى هواوي المستهدفة بعقوبات أمريكية، إلى عكس هذا الاتجاه من خلال سلسلة جديدة من الهواتف تحمل اسم “مايت 70” (Mate 70) ومجهزة بنظام تشغيل خاص بها هو “هارموني أو إس نكست”.

وقال رئيس قسم المستهلكين في هواوي، ريتشارد يو، في مؤتمر من المقر الرئيسي للشركة في شنتشن بجنوب الصين “نطرح اليوم مايت 70 المنتظر، أقوى هاتف على الإطلاق”.

ويمثل طرح هذا الهاتف نقطة تحول رئيسية لهواوي، التي أصيبت بشلل في مرحلة ما جراء العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها، لكنّها شهدت منذ عامين انتعاشا في مبيعاتها.

وقال بول تريولو، رئيس قسم السياسات التكنولوجية والصين في الشركة الاستشارية “أولبرايت ستونبريدغ”، لوكالة الأنباء الفرنسية “إن هذا السعي في الصين للتوصل إلى نظام تشغيل للهواتف المحمولة يكون قابلا للتطبيق والتطوير وخارج نطاق سيطرة الشركات الغربية إلى حد كبير، بدأ منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن هاتف هواوي الجديد، المجهز أيضا بمعالج من الجيل الجديد تم تصميمه وإنتاجه في الصين، يشكل مؤشرا إلى مثابرة شركات التكنولوجيا الصينية.

وسُجّلت طلبات مُسبقة لأكثر من 3 ملايين هاتف “مايت 70″، بحسب منصة المبيعات عبر الإنترنت التابعة لشركة هواوي، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أنه تم شراؤها.

تنافس صيني أمريكي

وقال الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس، غاري نغ، إن “هارموني أو إس هو أول نظام تشغيل مبتكر من هواوي”، ويمثل “إنجازا تاريخيا في جهود الصين الرامية إلى تقليص اعتمادها على البرامج الغربية”.

وعلى عكس الإصدارات السابقة المصممة بدعم أندرويد، يستوجب نظام تشغيل هارموني أو إس نكست تكييف التطبيقات معه.

وقال غاري نغ “إن الشركات الصينية مستعدة للاستثمار للمساهمة في نظام هواوي الجديد هذا، لكن قدرة هارموني أو إس على توفير العدد نفسه من التطبيقات والميزات للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، لا تزال تشكل تحديا”.

وكانت هواوي أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في الصين قبل بدء الصراع التكنولوجي بين بيجين وواشنطن.

وفي الربع الثالث من عام 2024، مثلت هواوي 16% فقط من المبيعات في السوق الصينية، أي أقل من 11 مليون سلعة مباعة، بحسب تقرير لـ”كاناليس”.

وفي سبتمبر/أيلول، كشفت الشركة عن أول هاتف محمول في العالم قابل للطي 3 طيات، يسمّى “مايت إكس تي” وبيع بسعر يناهز 2800 دولار.

ويُفترض أن يُطرح “مايت 70” بسعر مقبول أكثر، على غرار سلفه الذي بيع بنحو 750 دولارا.