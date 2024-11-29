تركيا تعلن موقفها بشأن العقوبات الأمريكية على قطاع الغاز الروسي

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، إن أنقرة تعارض أي قرار من شأنه أن يؤثر في تدفق الغاز من روسيا إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال منتدى حول الطاقة في لندن تعليقا على إدراج الولايات المتحدة لـ“بنك غازبروم” الروسي في قائمة العقوبات.

وأضاف أن الاقتصاد التركي سيتضرر في حال تأثر تدفق الغاز الروسي جراء العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا مورد مهم للغاز الطبيعي لتركيا.

وتابع بيرقدار “لا توجد فرصة لاستبدالنا للغاز الروسي على المدى المتوسط، لذلك نحن بحاجة إلى استيراده”.

والأربعاء، قال نائب وكيل وزارة الخارجية المجرية لشؤون أمن الطاقة سيابا ماروسفاري إن المجر ما زالت تقيم العقوبات الأمريكية على “بنك غازبروم” الروسي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن ماروسفاري القول “نحن نرفض أي نوع من هذه التحركات الأحادية مثل هذه، حتى إذا جاءت من دولة حليفة عندما تمثل تهديدا على إمدادات الطاقة”.

وأضاف “نحن نعمل على التوصل لحل”، موضحا أن إمدادات الغاز الروسي تمثل جزءا مهما للمجر.

والأسبوع الماضي، وسّعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية بما في ذلك “غازبروم بنك” الذراع المصرفي لشركة “غازبروم” (إحدى أكبر منتجي الغاز في العالم).

وحذر خبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات الأمريكية، كون مدفوعات هذه الإمدادات تمر عبره.