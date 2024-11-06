صعود قياسي لأسهم “ترامب ميديا” و”تسلا” في تداولات ما قبل الافتتاح

ارتفعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي الناشئة ترامب ميديا التي يملكها دونالد ترامب، وأسهم شركة تسلا في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما ارتفعت أسهم ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال، بنحو 50% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

ويمتد ارتفاع السهم لعدة أسابيع مضت من التداول، حيث يستخدم المستثمرون الأسهم للمراهنة على فوز ترامب، بدلاً من أعمال تروث سوشيال الناشئة.

ارتفاع أسهم تسلا

في السياق، ارتفعت أسهم شركة تسلا التابعة للملياردير إيلون ماسك قبل فتح السوق، بنسبة بلغت 13%، وهو الرجل الذي دعم ترامب بقوة في حملته الرئاسية.

واقترب سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية من 283 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023 ويعني هذا الارتفاع أن الشركة تقترب من رقم القيمة السوقية، الذي يبلغ تريليون دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك قد قدم دعمه الحماسي لترامب، في الحملة الانتخابية في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وتعهد ترامب بتعيين ماسك على رأس مفوضية للكفاءة الحكومية، لخفض الانفاق الفيدرالي الأمريكي.

وتبرع ماسك أيضا بأكثر من 100 مليون دولار لدعم ترامب في حملته الانتخابية عبر منظمته السياسية America PAC وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.

فوز تاريخي

كان دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الأربعاء، تحقيقه فوزًا تاريخيًّا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال في خطاب الفوز “حصلنا على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”.

وتعهد ترامب بالقول “سأجعل أمريكا عظيمة مجددًا، وسنصحح وضع حدودنا”.

ووصف فوزه بولاية رئاسية جديدة بأنه انتصار تاريخي وسياسي لم تر الولايات المتحدة مثيلًا له من قبل.