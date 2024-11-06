هذا ما حدث للدولار عقب الإعلان عن فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًّا في أسواق الصرف، محققًا أعلى تقدُّم له خلال جلسات التداول منذ مارس/آذار 2020، وذلك مع إعلان الإعلام الأمريكي فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، مسجلًا قفزة بنسبة 1.72% أمام اليورو ليصل إلى 1.0745 دولار لليورو الواحد. وفي المكسيك، تراجع البيزو بنسبة 2.22% إلى 20.57 بيزو للدولار الواحد، وسط قلق من ارتفاع التعريفات الجمركية المحتملة.

وفي سوق السندات، ارتفع سعر الفائدة على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.40%، كما ارتفعت عوائد السندات ذات الاستحقاق لمدة عامين إلى 4.23%، في إشارة إلى توقعات السوق بنمو اقتصادي أقوى وتضخم أعلى، مما قد يبطئ خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة.

العملات الرقمية

وعلى صعيد العملات الرقمية، ارتفعت بيتكوين بنسبة 5.52% لتصل إلى 72984 دولارًا، بعد أن تجاوزت مستوى 75000 دولار في وقت سابق، مدعومة بآمال في تخفيف اللوائح التنظيمية في حال تأكيد فوز ترامب.

وفي أسواق الأسهم، تتجه بورصة وول ستريت نحو افتتاح قوي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 2.24%، وS&P 500 بنسبة 2%، وناسداك بنسبة 1.65%. كما شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاعات حادة، إذ قفزت بورصة باريس بنسبة 2.14%، وفرانكفورت بنسبة 1.45%، وميلانو بنسبة 1.12%، ولندن بنسبة 1.49%.

وعلَّق خبراء بأن الأسواق الأوروبية لا تزال مستقرة في ظل هذا الفوز الذي حققه ترامب، رغم التحديات المحتملة التي قد تواجه المنتجات الأوروبية بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة.