بقيمة تصل إلى 7 آلاف دولار.. كرايسلر تخفض أسعار جيب واجنير وجراند واجنير 2025

خفضت شركة كرايسلر الأمريكية المالكة لعلامة جيب التجارية أسعار طرازات 2025 من سيارات واجنير، وواجنير إل، وجراند واجنير، وجراند واجنير إل.

وأطلقت الشركة مجموعة سيارات 2025 بالسيارة واجنير 4X2 التي يبدأ سعرها من 59925 دولارا بانخفاض قدره 3000 دولار عن سعر طراز العام الحالي.

كما خفضت سعر السيارة واجنير 4X4 بنفس القيمة، حيث يبدأ سعر السيارة الجديدة من 62945 دولارا.

أما السيارتان واجنير الفئة الثانية 2X4 والفئة الثانية 4X4 فتم خفض سعريهما بقيمة أكبر بلغت 5185 دولارا.

وتم خفض سعر السيارة واجنير الفئة الثالثة 4X4 بمقدار 5685 دولارا ليبدأ من 73945 دولارا.

خفض يصل إلى 7 آلاف دولار

كما خفضت جيب أسعار الفئة الكبرى وهي واجنير إل 2X4 و4X4 بمقدار 3000 دولار ليبدأ السعر من 62945 و65945 دولارا على الترتيب.

وخفضت سعر السيارة واجنير إل الفئة الثانية 4X4 بمقدار 5185 دولارا والسيارة واجنير إل الفئة الثالثة 4X4 بمقدار 5685 دولارا ليبدأ السعر من 76945 دولارا.

يأتي ذلك في حين أبقت الشركة على طرز واجنير 2025 كما هو باستثناء جعل نظام تثبيت السرعة التكيفي معياريا وعجلات الألومنيوم بمقاس 20 بوصة أساسية في كل السيارات.

في الوقت نفسه تم خفض أسعار عائلة جراند واجنير للعام المقبل لتبدأ من 84945 دولارا بخفض يصل إلى 7000 دولار عن سعر العام الحالي.

كما تم خفض سعر جراند واجنير الفئة الثانية أوبسيديان 4X4 بمقدار 5495 دولارا ليبدأ من 98945 دولارا، وخفض سعر السيارة جراند واجنير الفئة الثالثة 4X4 بمقدار 4650 دولارا ليبدأ من 107945 دولارا.