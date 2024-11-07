بعد دعمه الكبير لترامب.. كيف سيستفيد إيلون ماسك من البيت الأبيض؟

يمنح الدعم القوي الذي قدمه رجل الأعمال إيلون ماسك لفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نفوذًا استثنائيًا للمليادير، مما قد يساعد شركاته في الحصول على معاملة حكومية تفضيلية.

وتكشف السجلات الاتحادية عن مساهمة ماسك بما لا يقل عن 119 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية، إضافة إلى إشادته المستمرة بالرئيس الجمهوري خلال المرحلة الأخيرة الحاسمة من الحملة.

استراتيجية ماسك: تخفيف القيود وتعزيز الدعم الحكومي

وتعكس سياسة ماسك استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى إبعاد شركاته عن اللوائح التنظيمية وإجراءات إنفاذ القانون، مع تعزيز الدعم الحكومي لها.

ووفقًا لمصادر مطلعة على تعاملاته السياسية والتجارية، يرى ماسك في إدارة ترامب وسيلة للتخلص من أكبر عدد ممكن من اللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة أعماله وابتكاراته، بحسب رويترز.

وقال مسؤول كبير سابق في شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، طلب عدم الكشف عن هويته: “يرى إيلون ماسك أن جميع اللوائح التنظيمية تعوق أعماله وابتكاراته. وهو يرى إدارة ترامب وسيلة للتخلص من أكبر عدد ممكن من اللوائح التنظيمية حتى يتمكن من فعل ما يريده وبالسرعة التي يريدها”.

تأثير العلاقة على شركات ماسك

ترتبط مصالح ماسك التجارية، من السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا إلى صواريخ سبيس إكس ورقائق الدماغ التي تنتجها شركة نيورالينك، بشكل كبير باللوائح التنظيمية الحكومية والدعم والسياسات.

وتشمل أهدافه إقناع الجهات التنظيمية، مثل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بتأجيل إجراءات إنفاذ القانون المحتملة المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق في تسلا، المعروفة باسم “الطيار الآلي” و”القيادة الذاتية الكاملة”.

كما يسعى ماسك إلى تسهيل عملية الموافقة على زراعة شرائح الدماغ التي تنتجها شركة نيورالينك، حيث يشتكي من بطء عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على زرع الجهاز في البشر.

مستقبل العلاقة وتأثيرها على الصناعة

يرى البعض أن انخراط ماسك المتزايد في السياسة قد يضع إمبراطوريته الصناعية في وضع يشبه العصر الذهبي لعمالقة الصناعة، مثل جه.بي مورجان وجون دافيسون روكفلر، الذين تمتعوا بنفوذ واسع على السياسة الحكومية بشكل استفادت منه أعمالهم وثرواتهم.

وقد أثارت قوة ماسك المتنامية حماس مؤيديه الذين ينظرون إلى الحكومة باعتبارها عائقًا أمام عملياته عالية التكنولوجيا.