فاز ترمب بالرئاسة لكن إيلون ماسك الرابح الأكبر.. كيف ذلك؟

برز إيلون ماسك، الملياردير الشهير ومؤسس شركة تسلا وسبيس إكس، كأحد أبرز داعمي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تحالف قد يحمل تأثيرات عميقة على مستقبل السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقدّم ماسك دعماً مالياً غير مسبوق لحملة ترامب الانتخابية، بلغ أكثر من 130 مليون دولار، مما أثار تساؤلات واسعة حول انعكاسات هذا الدعم على مصالحه التجارية وعلى توجيه السياسات الأمريكية.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

مساهمات ماسك لم تتوقف عند الدعم المالي فقط، بل نظم سلسلة من اللقاءات الانتخابية لصالح ترامب، لا سيما في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة والتي فاز بها ترامب.

يبدو أن استراتيجية ماسك تهدف إلى خفض القيود التنظيمية على شركاته وتحقيق دعم حكومي أقوى، في خطوة قد تعيد تشكيل بيئة الأعمال في الولايات المتحدة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ماسك ينظر إلى إدارة ترامب كفرصة لتخفيض اللوائح التي تحدّ من توسع مشاريعه وابتكاراته.

حيث صرّح أحد كبار مسؤولي “سبيس إكس” السابقين لوكالة رويترز بأن “ماسك يرى أن اللوائح تعوق تقدمه، ويعتبر أن عهد ترامب يوفر له القدرة على تجاوز هذه العقبات”.

تشمل طموحات ماسك التأثير على الجهات التنظيمية في عدة قضايا حيوية؛ منها تأجيل قرارات الإدارة الوطنية للسلامة المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق في تسلا، وتسريع الموافقة على تقنيات نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ، وضمان استمرارية العقود الحكومية لشركته سبيس إكس.

وشهدت أسهم شركة تسلا قفزة بنسبة تقارب 13% في التداولات المبكرة صبيحة الانتخابات، وسط آمال المستثمرين بأن التقارب بين ماسك وترامب سيُترجم إلى مكاسب فعلية.

وصرّحت أندريا تويني، محللة السوق لدى “ساكسو بنك” لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن “تزايد روابط ماسك بترامب يفتح الأبواب أمام فرص جديدة لتسلا”، وأكدت على أن المستثمرين يرون في هذه العلاقة إمكانيات دعم إضافية للشركة.

وعبر منصته الإعلامية X (تويتر سابقاً)، أصبح ماسك يمتلك صوتاً قوياً يتجاوز الإعلام التقليدي، مما يعزز من قدرته على تشكيل الرأي العام والترويج لسياسات ترامب.

وتحولت X إلى منصة رئيسية لخطاب مؤيدي ترامب، مما يمكّن ماسك من تعزيز نفوذه السياسي والاجتماعي.

فماسك، الذي كان يُنظر إليه في السابق من قبل الكثيرين على أنه أحمق لشراء تويتر، يتحكم الآن في أقوى منصة معلومات للحزب الحاكم في أمريكا. اليوم، يجعل “إكس”، شبكة فوكس نيوز تبدو وكأنها كتيب صغير بوجهة نظر يمينية محدودة، كما يقول موقع “إكسيوس”.

أكّد دونالد ترامب أنه ينوي تكليف ماسك بإجراء “عملية تدقيق شاملة” في الإدارة الأمريكية بغية إصلاحها إصلاحا جذريا. وهي مهمّة قبلها أثرى أثرياء العالم.

ولم يكشف النقاب بعد عن الدور المحدّد له بالضبط في الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. لكن ماسك نشر صباح الأربعاء صورة مركّبة له في المكتب البيضوي للبيت الأبيض.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024