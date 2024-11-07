هبوط أسعار الذهب وصعود الدولار بعد فوز ترامب

هبطت أسعار الذهب لتلامس أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

يأتي ذلك في حين تتجه الأنظار إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ0.1% إلى 2656.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولارا الأسبوع الماضي وفقد أكثر من 130 دولارا منذ ذلك الحين، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بـ0.5% إلى 2663.60 دولارا.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض بفوز ساحق أمس الأربعاء، وقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

خفض الفائدة

ويتوقع المتعاملون خفضا بقيمة 25 نقطة أساس (0.25%) من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، مع التركيز أيضا على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وقد تعمل سياسات ترامب بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية على تعزيز النمو والتضخم وتقييد قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة.

ويعد الذهب ملاذا آمنا من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.4% إلى 31.03 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بـ0.3% إلى 983.73 دولارا، وهبط البلاديوم بـ0.7% إلى 1028.25 دولارا. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.

صعود الدولار

ومع استمرار السوق في استيعاب فوز ترامب استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر اليوم الخميس.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بـ1% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 76499.99 دولارا، لتسجل 75200 دولار، وقفزت إيثريوم بأكثر من 6% إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس/آب عند 2881.16 دولارا.

وكان ترامب قد تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة.