القيمة السوقية لشركة “تسلا” تتجاوز التريليون دولار بعد فوز ترامب

ارتفعت أسهم شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 6% خلال تداولات منتصف الصباح يوم الجمعة، مما دفع القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز حاجز التريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2022.

وقد شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنحو 27% هذا الأسبوع بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تزايد تفاؤل المستثمرين بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تعود بالنفع على “تسلا”.

وفي هذا السياق، قال دان إيفز، المحلل في شركة “ويدبوش” للأوراق المالية: “تمتلك تسلا نطاقًا وحجمًا لا مثيل له في صناعة السيارات الكهربائية، وهذه الديناميكية قد تمنح ماسك وتسلا ميزة تنافسية واضحة في بيئة لا تعتمد على دعم السيارات الكهربائية”.

وأضاف إيفز في مذكرة نقلتها “CNBC”: “من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الأعلى على الصين إلى استمرار إبعاد لاعبي السيارات الكهربائية الصينية الأرخص (مثل BYD وNio وغيرها) عن غمر السوق الأمريكية خلال السنوات القادمة”.

وأشارت مجلة “فوربس” إلى أن ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” وأغنى رجل في العالم، تجاوزت 300 مليار دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقد ازدادت ثروة ماسك البالغ من العمر 53 عامًا بمقدار 10 مليارات دولار خلال ارتفاع سهم “تسلا” يوم الجمعة، ليصبح أغنى بـ70 مليار دولار من أقرب منافسيه، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراكل” لاري إليسون.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، كان حليفًا رئيسًا لترامب طوال حملته الانتخابية، حيث ضخ ما لا يقل عن 130 مليون دولار في جهود الحملة المؤيدة لترامب.