رئيس المركزي الأمريكي يتحدى ترامب: لن أستقيل حتى لو طلب ذلك

قال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنه لن يستقيل إذا أمره الرئيس المنتخب دونالد ترامب بذلك.

وحين سُئل، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسات للبنك المركزي، أمس الخميس، عما إذا كان سيستقيل إذا طُلب منه ذلك، قال باول “لا”.

وكانت العلاقات بين باول وترامب متوترة خلال فترة ولاية الرئيس الجمهوري الأولى، وهناك توقعات واسعة النطاق بأن الرئيس العائد إلى البيت الأبيض قد يحاول إقالة بأول، لكن رئيس المركزي الأمريكي أكد أن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته “غير مسموح بها بموجب القانون”.

ومساء أمس الخميس، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في قرار هو الثاني على التوالي، وهو قرار كان قد حذر منه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقال ترامب في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز، في يوليو/تموز الماضي، إن البنك المركزي الأمريكي “ربما” يخفض الفائدة قبل الانتخابات، وأضاف: “إنه شيء يعرفون أنه لا ينبغي لهم القيام به”.

وأعلن ترامب، أول أمس الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة إضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.