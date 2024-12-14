الثاني خلال عام.. موديز تخفّض تصنيف فرنسا الائتماني بشكل مفاجئ

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

ويزيد القرار من الضغوط على بايرو لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.

وإثر حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه السابقة في 4 ديسمبر/ كانون الأول، حذرت موديز من التبعات “السلبية” لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.

ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

الخفض الثاني خلال عام

وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر/ تشرين الأول تصنيف فرنسا إلى “إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويضع تصنيف موديز فرنسا في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”.

وقالت موديز في بيان “بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل”.

وأضافت “نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024”.بسبب “تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ”.

كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1 بالمئة هذا العام من خلال حزمةبقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.

لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا “كبيرا” في كبح العجز.