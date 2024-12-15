حرائق خطرة في مصفاة الزاوية.. مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة (فيديو)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة “القوة القاهرة” بعد تعرُّض عدد من خزانات مصفاة الزاوية غربي البلاد لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة إن الأضرار حدثت بسبب اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة في محيطها.

حرائق وأضرار جسيمة

وأظهرت صور نشوب حرائق في مصفاة الزاوية أدى إلى أضرار جسيمة ببعض خزاناتها جراء الاشتباكات.

وناشدت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية التحرك لإيقاف الاشتباكات في الزاوية وتجنيب المواقع النفطية أي صراع.

وأضافت المؤسسة في بيان “تمكنت عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة”.

بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الاشتباكات الدائرة في محيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط#NOC #OIL #LIBYA pic.twitter.com/LteJcsW0cf — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) December 15, 2024

وقف الدراسة

من جانبه، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة اليوم الأحد؛ بسبب استمرار الاشتباكات بالمدينة.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن الدراسة تُستأنف فور استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، مطالبا الأعيان والمشايخ بالتدخل الفوري والعمل على وقف الاشتباكات لما لها من آثار سلبية على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم اليومية في مدينة الزاوية، وفق نص البيان.