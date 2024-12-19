أردوغان يلتقي السيسي في القاهرة.. هذه أبرز الملفات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيسان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال أردوغان إن تركيا ستبذل جهودها لتطوير التعاون مع مصر بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

ووفقا للرئاسة المصرية، فقد تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيسان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أردوغان أن زيادة واستمرار التضامن بين تركيا ومصر سيكون مفيدا لإيصال مساعدات إنسانية دون انقطاع إلى المنطقة.

ملفات إقليمية

وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث شدد الرئيس المصري على ضرورة “الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها”، داعياً إلى “تدشين عملية سياسية سورية شاملة تضمن مصالحة وطنية ونجاح المرحلة الانتقالية”.

وأشار أردوغان إلى أن الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً لمدة 13 عاماً، وأن السوريين سيقررون مستقبلهم.

وأدان الرئيسان الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مطالبين بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات.

كما بحث الجانبان الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال، مؤكدين على أهمية حماية سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمنها.