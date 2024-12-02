الحكومة المصرية: بدء المفاوضات مع تحالف مصري فرنسي لإدارة وتشغيل المطارات

قالت الحكومة المصرية إنها عقدت اجتماعا مع تحالف مصري فرنسي لبحث مقترح لتشغيل وإدارة المطارات المصرية.

وذكرت رئاسة الوزراء المصرية أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا مع تحالف حسن علام ومجموعة مطارات باريس “ADP” للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ونقل بيان عن الحكومة أن مدبولي أعرب خلال الاجتماع، عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما تحدث وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، عن المجموعة، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية في قطاع المطارات، وأن الحكومة مُنفتحة على صور الشراكة المختلفة معها.

خبرة سابقة في مصر

ذكر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس، خافيير هورستيل، أن المجموعة، لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة بالعالم، ولها وجود في مصر من خلال تشغيلها لعدد من المطارات، وتعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري – فرنسي لعرض مُقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات

مدبولي: الشركة الفرنسية لها خبرات تراكمية مُهمة في إدارة المطارات عالميًا .. ونتطلع للتعاون معها pic.twitter.com/IjFmGbE4Fq — الأهرام AlAhram (@AlAhram) December 1, 2024

بيع المطارات المصرية أم إدارتها؟

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أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه لن يكون هناك أي بيع لمطارات مصرية، موضحا أن الأمر يتعلق بالإدارة والتشغيل.

وأضاف: “دول عديدة من بينها دول عربية سبقتنا في طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، وهناك إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة بالمطارات وتطويرها، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس على الدولة بصورة إيجابية في زيادة استقبال المسافرين والسياحة الوافدة وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة”.