خبير اقتصادي: سوريا غير قادرة على تغيير عملتها لهذه الأسباب (فيديو)

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، إن سوريا غير قادرة في الوقت الحالي على تغيير عملتها، كما أنها ليست في حاجة لأن تقوم بذلك.

وأوضح كنعان للجزيرة مباشر أسباب ذلك قائلًا “حجم سعر الصرف ليس كبيرا كما كان في العراق وألمانيا. اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 15 ألف ليرة، وهو لا يستدعي أن نغير العملة”.

وأشار كنعان أن حكومة الإنقاذ السورية ترغب في تغيير شكل العملة فقط بسبب طباعة صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد عليها، مؤكدًا أن “مستوى الإنتاج والاحتياطي النقدي السوري لا يسمح بحذف أي أصفار من العملة”.

ويتوقع كنعان، أن تقوم حكومة الإنقاذ السورية بالاستدانة من البنك المركزي لتفي بوعود توفير الخدمات الأساسية ورفع مرتبات بعض الوظائف.

وقال إن الاستدانة من البنك المركزي “لا تتسبب في ارتفاع التضخم في سوريا، لأن التضخم في سوريا سببه العرض وليس الطلب، أسعار السلع المستوردة مرتفعة جدًا بينما كان الطلب منخفض جدًا، وبالتالي إذا استدانت الحكومة من البنك المركزي وزادت الرواتب لا يشكل ضغط كبير على سعر صرف الليرة السورية أو سيزيد معدلات التضخم كما يظن البعض”.

وكان ألمانيا قد حذفت أصفارا من عملتها المحلية في أعقاب الحرب العالمية الأولى بعد أزمة اقتصادية طاحنة دفعت بمعدلات التضخم لمستويات قياسية.

وتلجأ الدول التي تخطط لحذف أصفار من العملة، لهذا الحل كي تعالج التهاوي المستمر في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.