تحسن أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في تداولات اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوق دمشق 13800 للشراء و14200 للبيع.

وأشار الموقع إلى انخفاض أسعار الذهب قليلا حيث سجل (عيار 21) مليونا و92 ألف ليرة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد في الـ16 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعره رسميًّا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة.

أسعار صرف متعددة

واستُخدمت أسعار صرف رسمية عدة خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وللتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.

وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة “الدولار” علنا.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور، وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.

وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في موازنة الدولة.