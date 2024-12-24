تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30%

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22104 ليرات (نحو 630 دولارًا) شهريًّا، بدءًا من مطلع عام 2025.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور -التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل- إن الزيادة سترفع الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية من 17002 ليرة إلى 22104 ليرات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.

ووفقًا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية، بينما يصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة. وتشير حسابات وكالة رويترز -استنادًا إلى دراسات البنك المركزي- إلى أن زيادة الأجور بنسبة 25% قد ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

جدير بالذكر أن معدل التضخم في تركيا قد انخفض إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بأعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار، وذلك بفضل تشديد السياسات النقدية والمالية.