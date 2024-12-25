مبلغ ضخم.. مصر تعلن قيمة الديون التي سددتها خلال 2024

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن بلاده سددت ديونًا مستحقة عليها بقيمة 38.7 مليار دولار خلال عام 2024، مشددا على التزام الدولة بسداد ما عليها من التزامات مالية.

وقال مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، إن مصر “سددت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وديسمبر/كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها”.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن “إجمالي ما تم سداده من ديون مستحقة خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليارات دولار”، مشيرا إلى أن “ذلك كان يمثل تحديا كبيرا”.

وأكد مدبولي أن “الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات”، كاشفا أن “المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام”، دون تحديد قيمته.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة المالية المصرية في يونيو/حزيران الماضي بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وكشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري في يوليو/تموز الماضي عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.