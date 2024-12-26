الرئاسة المصرية تعلن خسائر قناة السويس خلال 2024

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، اليوم الخميس، إن مصر خسرت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024.

وأضاف المتحدث في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع خلال اجتماعه مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع على إيرادات قناة السويس التي “شهدت انخفاضا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023”.

وأرجع المتحدث التراجع إلى “الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية”.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس وتوسيعه، والعمل على ازدواجه بالكامل لإتاحة مرور السفن العملاقة، وزيادة حجم الشحن، وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.

ولم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، لكن أحدث البيانات المتاحة تذكر أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران، إذ سجلت 7.2 مليارات دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليارات دولار في 2022-2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

وتشن القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حربًا إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبسبب الهجمات، أعلنت شركات شحن تحويل مسارات السفن التابعة لها من قناة السويس إلى طرق أخرى.