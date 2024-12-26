تركيا تخفض سعر الفائدة بعد انحسار التضخم

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بـ250 نقطة أساس إلى 47.5% اليوم الخميس، ليبدأ دورة تيسير نقدي بهدف التغلب على الاضطرابات الاقتصادية وأزمة تكلفة المعيشة.

وهذا أول خفض لسعر الفائدة منذ أوائل العام الماضي 2023.

وانخفض التضخم السنوي في تركيا إلى 47% الشهر الماضي، ويقول البنك المركزي التركي إن التراجع سيستمر حتى الوصول إلى هدف 5% على مدى بضع سنوات.

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر/تشرين الثاني معوّلا على معدّل 44% في نهاية العام، مقارنة بـ38% في توقعات أغسطس/آب.

وأعلن الرئيس التركي أردوغان هذا الأسبوع أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنحو 30% ليبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) عام 2025.

أدنى مستوى لليرة

ولامست الليرة التركية اليوم الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 35.3005 أمام الدولار لفترة وجيزة بعد خفض سعر الفائدة قبل أن تستقر عند 35.2075 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش، وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بـ0.8%.

وكان التضخم السنوي قد وصل إلى 85% عام 2022 وإلى 75% في وقت سابق من العام، كما انخفضت الليرة بـ90% في 7 سنوات من 3.8 إلى 35.3 مقابل الدولار.

ومن المتوقع أن يخفف البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى نحو 28.5% بحلول نهاية 2025، وتتراوح التوقعات بين 25% و33%.

ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 21% بحلول نهاية 2025، كما قالت الحكومة إنها عازمة على الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.