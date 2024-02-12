“سلاح المقاطعة” يضرب ميزانيات الشركات الداعمة لإسرائيل.. إليك التفاصيل

تتعرض الشركات العالمية المؤيدة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتلك التي ترسل مساعدات إلى إسرائيل، للمقاطعة والاحتجاج في مختلف دول العالم.

ويبدو أنه نتيجة للمقاطعة، تأثّرت مبيعات بعض الشركات العالمية، خاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس على ميزانياتها العمومية.

ماكدونالدز

ومن بين هذه الشركات شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، إذ جاءت إيرادات سلسلة المطاعم في الربع الأخير من عام 2023 أقل من توقعات السوق؛ وذلك جراء تأثير المقاطعة في المبيعات.

وارتفعت إيرادات ماكدونالدز بنسبة 8% في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 6.41 مليارات دولار، لكن التوقعات كانت أن تبلغ إيرادات الشركة 6.45 مليارات دولار.

وفي بيان الشركة بشأن الميزانية العمومية، لوحظ أن المبيعات في قسم الأسواق المرخصة للتنمية الدولية، الذي يضم معظم أعمال ماكدونالدز في الشرق الأوسط، ارتفعت بنسبة 0.7% فقط في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان الهدف زيادة المبيعات في هذا القسم من الشركة، الذي يغطي الشرق الأوسط والهند والصين، بنسبة 5.5% بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، حيث يمثل الشرق الأوسط 2% من مبيعات ماكدونالدز العالمية.

ونمت مبيعات ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم بنسبة 3.4% فقط في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن كانت نسبة نموّها 8.8% في الربع الثالث من العام نفسه.

وصرح كريس كيمبزينسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في اجتماع المحللين، بأن مبيعات الشركة قلت في الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل الشرق الأوسط وماليزيا وإندونيسيا، كما شوهد تأثير مماثل في فرنسا، حيث يوجد أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا.

ولا تتوقع الشركة انتعاش المبيعات في الشرق الأوسط إلا بعد انتهاء الحرب على غزة.

وإلى جانب بيانها الداعم لإسرائيل، أثار إعلان شركة ماكدونالدز الإسرائيلية أنها ستوزع وجبات مجانية على الجنود الإسرائيليين ردودا كثيرة.

وهو ما دفع شركات ماكدونالدز في مختلف دول العالم إلى التصريح بأن الوجبات المجانية التي توزع على الجنود الإسرائيليين كانت من قبل ماكدونالدز إسرائيل فقط.

كما أعلنت شركة ماكدونالدز تركيا أنها ستقدم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم أهالي غزة من ضحايا الحرب، وخاصة النساء والأطفال والمسنّين.

لا تنسوا المقاطعة ،

لا تنسوا المقاطعة ، pic.twitter.com/ivsoakB8K4 — 🇵🇸 Ahmad Abusbeeh (@ahmad_abusbeeh) February 4, 2024

ستاربكس

صرح لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لسلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس، في مؤتمر المستثمرين عبر التلكونفرانس الذي عقده بعد إعلان الميزانية العمومية الأسبوع الماضي، بأنهم رأوا تأثيرًا كبيرًا في متاجرهم في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة.

كما ضعفت مبيعات الشركة وحركة المرور في مقاهيها في الولايات المتحدة بسبب المقاطعة.

وفي ميزانيتها العمومية التي أعلنتها الأسبوع الماضي، ذكرت ستاربكس أن إيراداتها زادت بنسبة 8% لتصل إلى 9.4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعلى الرغم من الزيادة المسجلة في الفترة المذكورة، ظلت إيرادات ستاربكس أقل من توقعات السوق البالغة 9.59 مليارات دولار.

وبعد المقاطعة، عدّلت ستاربكس أهداف نمو مبيعاتها السنوية بخفضها إلى ما بين 4 و6%.

💢شاهد

"المقاطعة احد الاسلحة التي يستخدمها اصحاب القضية نصرة لاهل غزة "

طلاب يقاطعون المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني في جامعة التقنية في مسقط pic.twitter.com/p6TeeA81hx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 4, 2024

دومينوز بيتزا

أخذت سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية “دومينوز” مكانها ضمن الشركات التي تمت مقاطعتها، بعد انتشار صور لها وهي توزع وجبات مجانية على الجنود الإسرائيليين، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر تأثير المقاطعة في مبيعات الشركة في آسيا خاصة، إذ انخفضت مبيعات المتاجر في المنطقة بنسبة 8.9% في النصف الثاني من العام الماضي، وكان رد الجمهور الماليزي فعّالًا في هذا الانخفاض.

وقال دونالد جيفري ميج المدير العام لشركة دومينوز بيتزا إنتربرايزز، في مؤتمر تحليلي عبر التلكونفرانس عقد في 6 فبراير/شباط الجاري “من المعروف أن العلامات التجارية الأمريكية في آسيا، وخاصة في ماليزيا، تتأثر بما يحدث في الشرق الأوسط الآن”.

الذين توقفوا عن المقاطعة وعن الدعوة للمقاطعة سيتوقفون عن أي شيء مشابه ؛ لأن المقياس لديهم شعوري شخصي ، فاستمرارهم بقدر حرارة شعورهم .

وأما المستمرون فهم يبنون على المبادئ لا على الشعور وحده ، pic.twitter.com/o036OCqCI8 — امين المهدي (@BoG4SKriLQ4glHY) February 5, 2024

كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل

شركة “يَم” (Yum) التي تمتلك مطاعم كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل، كانت إيراداتها أقل من توقعات السوق في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بسبب تأثير المقاطعة، كما انخفضت مبيعات كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط.

الشركة -بحسب بيان بشأن الميزانية العمومية للربع الأخير 2023- أظهرت ارتفاع إيراداتها بنسبة 1% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، لتصل إلى 2.04 مليار دولار، لكنها ظلت أقل من توقعات السوق البالغة 2.1 مليار دولار.

وانخفضت مبيعات كنتاكي وبيتزا هت، المعروفين باسم سلسلة مطاعم “KFC” في الشرق الأوسط، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، انخفضت مبيعات كنتاكي في الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا بنسبة 5%، كما انخفضت مبيعات بيتزا هت في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 3%.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد غيبس ​​في مؤتمر عبر الفيديو عقد بعد الإعلان عن الميزانية العامة للشركة بأن المبيعات في هذا الربع تأثرت بالصراعات في الشرق الأوسط.

ولا يزال الكشف مستمرا عن الميزانيات العامة للشركات العالمية التي تأثرت بحملة المقاطعة جراء الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد “28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.