تراجع الدولار يفتح الباب لتحقيق الذهب أكبر مكاسب أسبوعية خلال 9 أسابيع

تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في 9 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية تصدر لاحقًا للتكهن بمتى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية صباح الجمعة 2056 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن 1.8% هذا الأسبوع في طريقه إلى تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2073.40 دولارا.

وقال بريان لان من غولد سيلفر سنترال في سنغافورة: “من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مارس، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك… التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب”.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% الخميس، بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة.

وهبط مؤشر الدولار 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في تحرك التضخم نحو النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.13 دولارا للأوقية. كما خسر البلاتين 0.2% إلى 911.24 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.42 دولارا.