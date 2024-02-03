فاتح قره خان.. تعرف على الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي

عُيّن فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي التركي، الجمعة، خلفًا لحفيظة غاية أركان، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس البنك.

ونُشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية التركية مذيّلًا بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجاء في القرار الرئاسي، أنه تم عزل حفيظة غاية أركان من رئاسة البنك المركزي وتعيين نائبها فاتح قره خان بدلًا منها.

من يكون؟

وفاتح قره خان، من مواليد 1982 في ولاية أسكي شهير، وتخرج في قسمي الهندسة الصناعية والرياضيات في جامعة بوغاز إيتشي عام 2006، قبل أن يتم الماجستير ثم الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا الأمريكية عام 2012.

وبدأ قره خان، حياته المهنية خبيرًا اقتصاديًّا في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك عام 2012، كما شغل منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السياسة النقدية في نفس المؤسسة حتى عام 2022.

وفي 28 يوليو/تموز 2023، عُيّن قره خان نائبا لرئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان.

ومساء الجمعة، تقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان بطلب إلى الرئيس أردوغان، لإعفائها من مهامها.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi… — Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 2, 2024

وعلى حسابها بمنصة إكس، عزت حفيظة غاية أركان قرارها لما وصفته بحملة استهدفت سمعتها أمام الرأي العام التركي، وكذلك من أجل تجنيب أسرتها تبعات هذه الحملة.

وأشارت إلى أن طلب إعفائها من منصبها يأتي على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها تركيا في الجانب الاقتصادي، وذكرت أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته الحكومة التركية بعد الانتخابات الأخيرة قد أتى أُكله.

وقالت “تسجيل زيادة في احتياطيات البنك المركزي، والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم دليل على هذا النجاح”.

إصلاحات ونجاحات

من جهته شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.

وأشار الوزير شيمشك، في بيان، إلى أن تقديم رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان طلبًا لإعفائها من مهامها، هو قرار شخصي خالص.

وأكد شيمشك تقديم الرئيس أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا.

كما أكد مواصلة أعضاء الفريق المضي قدمًا بخطوات ثابتة وبتنسيق وتعاون، نحو هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.