مقترح رئيس حزب الوفد لحل الأزمة الاقتصادية في مصر يثير غضبا وسخرية

أوضح عبد السند يمامة أن اقتراحه سيطبق على جميع المصريين العاملين بالخارج، بمن فيهم نجم الكرة محمد صلاح

أثار اقتراح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المعارض، بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، موجة من الاستياء والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال يمامة في مقابلة تلفزيونية إنه قدّم الاقتراح من واقع مسؤوليته كرئيس لحزب الوفد، وذلك بعد أن دعا إلى حلقة نقاشية في الحزب لبحث سبل مواجهة أزمة الاقتصاد المصري، وقدم هذا الاقتراح، وقال إنه سيدعو مجلس النواب إلى إصدار قانون لتشريعه، وإنه سيوفر 5 مليارات دولار شهريًا.

وأوضح يمامة أن اقتراحه سيطبق على جميع المصريين العاملين بالخارج، بمن فيهم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد يمامة أن مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، وأنه “قدّم الاقتراح لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية والحكومة، وذلك بأن يكون حزب الوفد المعارض هو من يبادر بالاقتراح”.

رفض وغضب وسخرية

وتبارى الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي في التعبير عن غضبهم من الاقتراح الذي قدّمه رئيس حزب الوفد، والسخرية منه، والمطالبة بحلول جذرية للأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وفي تدوينة على منصة إكس، سخرت سيرين ساري من الاقتراح بقولها “لنترك لصوص الوطن ينعمون بالقصور ونجمع قروش من فرّوا ليجدوا القوت”.

مصر تطبق قانون ساكسونيا

عندما يتحدث السفاء

لسد الفجوة الدولارية.. رئيس #حزب_الوفد عبد السند يمامة يطالب بسن قانون يلزم #العاملين_بالخارج على تحويل20%من رواتبهم الشهرية للبنوك المصرية بـ #العملة_الأجنبية

لنترك لصوص الوطن ينعمون بالقصور ونجمع قروش من فرو ليجدوا القوت#الجنية_المصرى pic.twitter.com/1tkaeCNo5F — سيلين ساري (@celin931) January 31, 2024

وتعجّب محمد شريف من أن يصدر مثل هذا الاقتراح عن أستاذ قانون ومرشح رئاسي سابق، وقال إنه لا يستحق أن يُعرض أصلًا.

المفروض ان الشخص ده أستاذ قانون و رئيس حزب الوفد المعارض (بالضاد) و مرشح رئاسي سابق، و طالع يقولك نفرض على العاملين بالخارج يحولوا ٢٠٪ من دخلهم للدولة بسعر البنك.

هي الناس دي بجد؟ يعني الراجل ده متخيل ان ده رأي سديد يستحق انه يتعرض اصلا!

و الله مجموعة مهرجين و اللي بيحصل ده مش… — Mohamed Elsherif (@Bashmohandes) February 2, 2024

ووصفت شيماء عبيد الاقتراح الذي قدمه يمامة بأنه “عقيم”، ويعني أنه لا أمل في الأحزاب القائمة في مصر.

هو لما واحد زي رئيس حزب الوفد دا يقول مقترح عقيم زي اللى قاله عن تحويل ٢٠ %اجباري من مرتبات المصريين بالخارج احنا كمصريين نبقي عندنا امل في احزاب احنا علي الله حكايتنا

ادي دماغ المدنيين اللي تساوي تقلها بتنجان مخلل ضحكتوا علينا المجره — شيماء عبيد (موشكا) (@moshka_la) February 2, 2024

ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار

يأتي هذا الجدل في وقت تتسع فيه الفجوة بين سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الذي لا يتجاوز 31 جنيهًا للدولار، وسعره في السوق الموازية الذي تخطى 70 جنيهًا للدولار الواحد في الأيام الماضية.

وتراجع المعروض من الدولار في السوق المصري مع انخفاض ايرادات مصر بالعملات الأجنبية، وأهمها قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح تقرير صدر مؤخرًا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة 45% في الشهرين الأخيرين نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع الكثير من شركات الشحن إلى تغيير مسار السفن القادمة من آسيا إلى أوروبا، والابتعاد عن البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس.

كما ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن خسائر مصر والأردن ولبنان نتيجة الحرب في غزة تجاوزت عشر مليارات دولار في الثلاثة أشهر الأولى من الحرب، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع عائدات السياحة.

وعلى الجانب الآخر تعاني مصر عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري، الذي يوضّح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، يبلغ نحو 38 مليار دولار سنويًا في المتوسط.

وهذا يعني أن هناك طلبًا كبيرًا على الدولار لسداد الفاتورة الضخمة للواردات من السلع الأساسية مثل الأرز والذرة ومستلزمات الإنتاج في قطاعات كثيرة، علاوة على سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، التي تتجاوز 30 مليار دولار في عام 2024 وحده، في الوقت الذي يتراجع فيع المعروض من الدولار في السوق المصري.

اتفاق منتظر مع سوق النقد

كما تأتي كل هذه التطورات في وقت تتفاوض فيه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات لمواجهة النتائج السلبية للحرب في غزة.

وأكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار الخميس الأول من فبراير/شباط الجاري إن الجانبين حقّقا “تقدّمًا ممتازًا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، وذلك بعد زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة التي امتدت لنحو إسبوعين.

وفي محاولة لدعم قيمة الجنيه المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و21.75%، على الترتيب.

ويطالب الصندوق بحزمة إصلاحات اقتصادية تتضمن تحقيق مرونة كاملة في سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما يعني المزيد من الانخفاض في قيمته، الأمر الذي سيؤدي إلى موجات أخرى من التضخّم تعاني منها الأغلبية الساحقة من المصريين.

كما يطالب الصندوق بتخفيض العجز الكبير في الموازنة العامة المصرية، وذلك بتخفيض الدعم على الطاقة وتخفيض حجم القطاع الحكومي لتخفيض الإنفاق العام.