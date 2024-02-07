مصر.. السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (195 دولارًا) بحسب السعر الرسمي للدولار و(نحو 90 دولارًا) بحسب سعره في السوق الموازية مقابل الجنيه.

وخلال منشور على صفحاته بمواقع التواصل، قال السيسي: انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف: كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 7, 2024

وكانت وزارة المالية أفادت في بيان سابق، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنويًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول تاريخ بدء سريان علاوة الغلاء.

وعاود الجنيه المصري التراجع أمام الدولار والعملات الصعبة الرئيسة في السوق الموازية اليوم، حيث ارتفع الدولار إلى مستوى قريب من 64 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات خلال 24 ساعة، مع توقعات بعودته للمستويات القياسية فوق 70 جنيهًا التي بلغها مطلع فبراير/شباط الجاري، بينما يظل السعر الرسمي للدولار عند حدود 31 جنيهًا.