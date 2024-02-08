حرب غزة.. الخسائر المالية تلاحق شركات أمريكية بسبب المقاطعة

أظهرت بيانات مالية لمجموعة “يم YUM” المالكة لسلسلة مطاعم “كنتاكي” و”بيتزا هت” و”تاكو بيل”، تراجع مستوى المبيعات في الربع السنوي الرابع لعام 2023، لتأتي بذلك بما لا يتوافق مع تقديرات بورصة “وول ستريت”، مع نمو ضعيف للطلب عبر سلاسلها الرئيسية، نتيجة حملات المقاطعة على خلفية الحرب على غزة والتقلبات المتعلقة بالإنفاق في الولايات المتحدة.

وبحسب البيانات الرسمية لمجموعة “يم” زادت إجمالي مبيعات سلسلة المتاجر بنسبة 1% في الربع الرابع، لكنها لم تتوافق مع تقديرات بورصة نيويورك التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 3.9%.

وتنضم المجموعة بذلك إلى منافسيها ماكدونالدز وستاربكس في تكبد خسائر مبيعات نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، التي أثرت سلبًا على أعمال سلاسل المطاعم في الشرق الأوسط وأسواق أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وتشكل أسواق الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا حوالي 6% من مبيعات كنتاكي العالمية، في حين يمثل الشرق الأوسط وإفريقيا نسبة 5% من مبيعات بيتزا هت.

وعقب إعلان النتائج المالية للمجموعة، علق الرئيس التنفيذي ديفيد جيبس، قائلا: وضعت مبادرات لإحياء المبيعات، بما في ذلك إطلاق أول برنامج ولاء لمطعم كنتاكي في الربع الأول وعروض مخفضة في بيتزا هت”.

وللمرة الثانية في غضون شهر، أعلنت شركة ماكدونالدز الإثنين الماضي، فشلها في تحقيق هدف مبيعات رئيسي، ويرجع ذلك إلى مقاطعة العملاء لها بسبب اتهامات طالت السلسلة بشأن دعمها لإسرائيل.

وماكدونالدز هي واحدة من العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك ستاربكس وكوكا كولا التي شهدت مقاطعة واحتجاجات ضدها من قبل نشطاء مناهضين لإسرائيل.

وقالت الشركة إن الصراع بين إسرائيل وغزة “أثر بشكل كبير على الأداء في بعض الأسواق الخارجية” في الربع الأخير من عام 2023.

وفي الفرع الذي يشمل المبيعات في الشرق الأوسط والصين والهند، بلغ نمو المبيعات 0.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 5.5 بالمئة.

وفي تصريحات رافقت إفصاح الشركة في بورصة نيويورك، قال الرئيس التنفيذي للشركة: “طالما استمرت هذه الحرب.. لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير في هذه الأسواق”.

والأسبوع الماضي، خفضت ستاربكس توقعات مبيعاتها السنوية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد العملاء الذين يزورون المتاجر في الشرق الأوسط.